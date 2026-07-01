Marché Nature Saint-Léons
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Léons
Informations pratiques
Saint-Léons
Marché Nature
Rue Jean-Henri FABRE Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-17
18h30 à 23h Au cœur du village. Présence d’une quinzaine de producteurs principalement locaux avec possibilité de se restaurer sur place (tables et bancs à disposition), buvette, jeux en bois et animations musicales.
Du vendredi 17 juillet au vendredi 21 août.
Les producteurs sont majoritairement des environs et du sud du département farçous, fromages , paëlla, fideuà, aligot saucisse, pizzas, pain de Ségur, vin de la vallée du Tarn, spécialités malgaches et syriennes, charcuterie, tisanes, gâteaux fait maisons, glaces et confitures au lait de chèvre
De nombreux artisans créateurs bijoux en époxy, création sur bois, création couture
Animations :
17/07 « Mr Zanzibar » (orgue de barbarie)
24/07 Ariasax
Duo composé d’une chanteuse et d’un guitariste.
Animations de l’après-midi :
-14h30 Atelier au Jardin d’insectes
-16h30 Lecture-spectacle à la salle de la garderie
-18h00 Concert-lecture à l’église
31/07 17 h Randonnée avec l’association Léons’Bouge départ de La Valette.
Tristan Concert
07/08 Berzinc
Duo musical
Des 19h: Balades accompagnées d’alpaga
14/08 Animation de danse folklorique avec Lo Bourreïo d’Olt.
Démonstration de danse par Le Causse Sa Muze (association de danse de Saint Léons)
21/08 20 h 00 – La Carriole
Avec sa carriole transformée en scène mobile, il propose un spectacle musical interactif où il joue de plusieurs instruments.- 22 h 00 – Duo à Deux
Duo musical festif. .
Rue Jean-Henri FABRE Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
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English :
6:30 p.m. 11:00 p.m. In the heart of the village. About fifteen producers, mainly local, will be present, with the option to eat on site (tables and benches available), a refreshment stand, wooden games, and musical entertainment.
L’événement Marché Nature Saint-Léons a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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