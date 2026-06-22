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Soirée à l’occasion de l’endurance des monts du Lévézou. Saint-Léons

Soirée à l’occasion de l’endurance des monts du Lévézou. Saint-Léons

Soirée à l’occasion de l’endurance des monts du Lévézou. Saint-Léons samedi 18 juillet 2026.

Adresse
mas de vinaigre
Ville
12780 Saint-Léons
Département
Aveyron
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Menu

Saint-Léons

Soirée à l’occasion de l’endurance des monts du Lévézou.

mas de vinaigre Saint-Léons Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

soirée festive et conviviale ouverte à tous sur réservation à la sellerie Gaston Mercier au Mas de vinaigre à Saint-Léons.
Elle aura lieu le samedi 18 Juillet à partir de 18 h à l’occasion de l’endurance des monts du Lévézou des 18 et 19 Juillet.
Remise des prix et apéritif à partir de 18h.
Soirée festive paëlla de GéGé. Menu 15€ verre de sangria, paëlls maison, crêpe au sucre, réservation au 06 87 13 03 25 15  .

mas de vinaigre Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 87 13 03 25 

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English :

A festive and friendly evening open to everyone by reservation at the Gaston Mercier Saddlery at the Mas de Vinaigre in Saint-Léons.
It will take place on Saturday, July 18, starting at 6 p.m., in conjunction with the Monts du Lévézou endurance race on July 18 and 19.

L’événement Soirée à l’occasion de l’endurance des monts du Lévézou. Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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