Montlouis-sur-Loire

Marché nocturne à Montlouis-sur-Loire

Place Abraham Courtemanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-28

La Ville de Montlouis-sur-Loire organise cet été deux marchés nocturnes.

Venez flâner sur la place Abraham-Courtemanche en bords de Loire et découvrir les artisans et créateurs locaux. Ils vous proposeront des bijoux, accessoires, bougies, huiles essentielles, objets de décoration…ainsi que des produits du terroir. Des restaurateurs seront à votre disposition sur place. Un carrousel et une pêche à la ligne attendront vos enfants sur un espace dédié. En juillet, le marché est associé à une brocante sur les bords de Loire. .

Place Abraham Courtemanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 02

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English :

The city of Montlouis-sur-Loire is organizing two night markets this summer.

L’événement Marché nocturne à Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire