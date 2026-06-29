MARCHÉ NOCTURNE COUDALÈRE Le Barcarès
MARCHÉ NOCTURNE COUDALÈRE Le Barcarès vendredi 3 juillet 2026.
Le Barcarès
MARCHÉ NOCTURNE COUDALÈRE
Place de la Martinique Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-19 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-30
À la tombée de la nuit, laissez-vous séduire par le marché de La Coudalère et son cadre unique face à l’étang de Salses-Leucate.
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Place de la Martinique Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
?%C0 As night falls, let yourself be charmed by the La Coudal%E8re market and its unique setting overlooking the Salses-Leucate lagoon.?
L’événement MARCHÉ NOCTURNE COUDALÈRE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE PORT BARCARES
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