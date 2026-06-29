Le Barcarès

MARCHÉ NOCTURNE DU VILLAGE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-15

Cet été, le marché nocturne du village du Barcarès vous donne rendez-vous en bord de mer ! Entre artisanat, saveurs du Sud et douce brise marine, profitez d’un moment magique au coucher du soleil. Une promenade incontournable pour vos soirées estivales !

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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

This summer, the Barcarès village night market invites you to the seaside! With crafts, flavors of the South, and a gentle sea breeze, enjoy a magical moment at sunset. A must-see outing for your summer evenings!

L’événement MARCHÉ NOCTURNE DU VILLAGE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE PORT BARCARES