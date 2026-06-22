Marché nocturne de Chateauvillain Châteauvillain
Marché nocturne de Chateauvillain Châteauvillain samedi 18 juillet 2026.
Châteauvillain
Marché nocturne de Chateauvillain
Halles de Chateauvillain Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Tout public
Sur place retrouvez producteurs et artisans locaux.
22h30 projection vidéo sur la tour de l’auditoire. .
Halles de Chateauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 93 03
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English :
L’événement Marché nocturne de Chateauvillain Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts
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