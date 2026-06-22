Châteauvillain

Marché nocturne de Chateauvillain

Halles de Chateauvillain Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Sur place retrouvez producteurs et artisans locaux.

22h30 projection vidéo sur la tour de l’auditoire. .

Halles de Chateauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 93 03

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English :

L’événement Marché nocturne de Chateauvillain Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts