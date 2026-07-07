Informations pratiques

La Garde-Adhémar

Marché nocturne de La Garde-Adhémar

Place Perriod La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez profiter des douces soirées d’été dans notre magnifique village.

Artisans et producteurs locaux

Ambiance conviviale et estivale

.

Place Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 09 mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy the balmy summer evenings in our beautiful village.

Local artisans and producers

A friendly, summery atmosphere

L’événement Marché nocturne de La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence