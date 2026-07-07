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AGENDA · La Garde-Adhémar

Marché nocturne de La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar

mardi 7 juillet 2026 · La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Perriod
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Tarif

La Garde-Adhémar

Marché nocturne de La Garde-Adhémar

Place Perriod La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Venez profiter des douces soirées d’été dans notre magnifique village.
Artisans et producteurs locaux
Ambiance conviviale et estivale
  .

Place Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 09  mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr

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English :

Come enjoy the balmy summer evenings in our beautiful village.
Local artisans and producers
A friendly, summery atmosphere

L’événement Marché nocturne de La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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