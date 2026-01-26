Marché nocturne des créateurs

Du 16/07 au 20/08/2026 le jeudi de 19h à 23h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

2026-07-16

Marché de créateurs sur les rives de l’étang de l’Olivier. Tous les jeudis soirs à l’occasion des jeudis étoilés, venez flâner sur les rives de l’étang de l’olivier de 19h à minuit et découvrir le marché des créateurs .

Près de 25 artisans locaux et de la région, seront présents et vous feront découvrir leurs créations ainsi que leur techniques de fabrication.

Vous découvrirez ainsi créations en bois flotté ou florale, sacs & accessoires, bijoux, luminaires, bougies, cosmétiques, zéro déchets, de quoi faire plaisirs aux nouveaux-nés, art et détournement d’objets à base de récupération… .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 marchejeudisetoiles@gmail.com

Designer market on the banks of the Etang de l’Olivier. Every Thursday evening during Starry Thursdays, stroll along the banks of the Etang de l’Olivier from 7pm to midnight and discover the designer market.

L'événement Marché nocturne des créateurs Istres a été mis à jour le 2026-01-26