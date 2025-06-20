Cognac

Marché nocturne des Quais 2026

Quai de la Salle Verte Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 00:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Venez profiter d’un moment convivial en venant au marché nocturne des quais !

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Quai de la Salle Verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

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English :

Come and enjoy the quayside night market!

L’événement Marché nocturne des Quais 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Cognac