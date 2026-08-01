Marché nocturne d’été au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Marché nocturne d’été au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez flâner au marché nocturne du Château de Jaulny dans une ambiance musicale et conviviale, à la rencontre d’artisans, créateurs et producteurs locaux passionnés.

Fromages, bière, bijoux, objets de décoration, illustrations, miel, savons, douceurs et créations artisanales seront au rendez-vous.

La soirée sera animée par le groupe vocal Pagnyphonie, puis par DJ Skyman & DJ Steve K.ve.

Restauration sur place et buvette à la Taverne.

Visites historiques du Château à 18h et 19h30, billets à la Taverne.

Couvert sous chapiteau en cas de pluie.

Chiens non admis sur le site, sauf chiens-guides.Tout public

0 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Come stroll through the night market at Jaulny Castle and enjoy the lively, musical atmosphere while meeting passionate local artisans, creators, and producers.

Cheese, beer, jewelry, home decor, illustrations, honey, soaps, sweets, and handmade crafts will be on offer.

The evening will feature performances by the vocal group Pagnyphonie, followed by DJ Skyman & DJ Steve K.ve.

Food and drinks available on-site at the Taverne.

Historical tours of the castle at 6:00 p.m. and 7:30 p.m.; tickets available at La Taverne.

The event will be held under a tent in case of rain.

Dogs are not allowed on the premises, except for guide dogs.

L’événement Marché nocturne d’été au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON