Marche nocturne du Club Vosgien Munster
samedi 19 décembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Marche nocturne du Club Vosgien
Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19 20:00:00
Date(s) :
2026-12-19
2 h 30 de marche, difficulté moyenne (2/5), gratuit (plateau).
Samedi 19 décembre 2026, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite pour sa 27e marche nocturne de Noël. Panorama sur la vallée illuminée, tisane de Noël à mi-parcours et vin chaud à l’arrivée. Prenez une lampe de poche ou une lampe frontale… et des chaussures de marche.
Départ à 17 heures devant la salle des fêtes de Munster, 2 h 30 de marche, difficulté moyenne (2/5), gratuit (plateau). Guide Gérard HEINRICH tel 06 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr
Avant la promenade, n’hésitez pas à profiter du Marché de Noël au cœur des montagnes . 0 .
Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr
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English :
2 hours and 30 minutes of walking, moderate difficulty (2/5), free (plateau).
L’événement Marche nocturne du Club Vosgien Munster a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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