Le Pouliguen

Marché Nocturne Estival

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Pour la sixième année consécutive, la Ville du Pouliguen propose chaque mercredi de l’été un marché nocturne, réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux.

Il est animé chaque semaine par des déambulations ou un concert. .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Marché Nocturne Estival Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44