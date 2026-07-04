Marché nocturne-Gaueko merkatua Bidarray
vendredi 7 août 2026 · Bidarray
Informations pratiques
Bidarray
Marché nocturne-Gaueko merkatua
Place de la mairie Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché nocturne producteurs et artisans locaux. Venez découvrir les saveurs du Pays Basque ! Animation musicale. Balade à cheval. Restauration sur place. Buvette. .
Place de la mairie Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 51
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English : Marché nocturne-Gaueko merkatua
L’événement Marché nocturne-Gaueko merkatua Bidarray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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