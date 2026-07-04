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AGENDA · Bidarray

Marché nocturne-Gaueko merkatua Bidarray

vendredi 7 août 2026 · Bidarray

Marché nocturne-Gaueko merkatua Bidarray

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
64780 Bidarray
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bidarray

Marché nocturne-Gaueko merkatua

Place de la mairie Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Marché nocturne producteurs et artisans locaux. Venez découvrir les saveurs du Pays Basque ! Animation musicale. Balade à cheval. Restauration sur place. Buvette.   .

Place de la mairie Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 51 

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English : Marché nocturne-Gaueko merkatua

L’événement Marché nocturne-Gaueko merkatua Bidarray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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