Informations pratiques

Bidarray

Marché nocturne-Gaueko merkatua

Place de la mairie Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché nocturne producteurs et artisans locaux. Venez découvrir les saveurs du Pays Basque ! Animation musicale. Balade à cheval. Restauration sur place. Buvette. .

Place de la mairie Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 51

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English : Marché nocturne-Gaueko merkatua

L’événement Marché nocturne-Gaueko merkatua Bidarray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque