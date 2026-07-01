Informations pratiques

Henrichemont

Marché nocturne Les Estivales d’Henrichemont avec Les Fabuleuses du Berry

Place Henri IV Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Et si le miel devenait la touche qui fait toute la différence dans vos barbecues ? Venez déguster nos nouveaux miels en éditions limitées et nos préparations maison miel & épices lors du marché nocturne des Estivales d’Henrichemont. Une belle découverte gourmande vous attend !

Et si le miel devenait la touche qui fait toute la différence dans vos barbecues cet été ? Retrouvez Les Fabuleuses du Berry au marché nocturne des Estivales d’Henrichemont. Agriculteurs et apiculteurs récoltants à La Ferme des Cinq Terres (18), nous vous invitons à déguster nos nouveaux miels en éditions limitées ainsi que nos préparations maison à base de miel et d’épices, idéales pour les marinades, grillades et sauces. Découvrez également nos bonbons au miel, nos coffrets gourmands et d’autres produits de notre ferme et de nos terroirs. Une soirée conviviale avec animations, artisans, créateurs, producteurs locaux, restauration et buvette sur place. .

Place Henri IV Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire

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English :

What if honey became the secret ingredient that makes all the difference at your barbecues? Come taste our new limited-edition honeys and our homemade honey-and-spice blends at the Estivales d’Henrichemont night market. A wonderful culinary discovery awaits you!

L’événement Marché nocturne Les Estivales d’Henrichemont avec Les Fabuleuses du Berry Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-11 par BERRY