Informations pratiques

Henrichemont

Rencontre Dédicace Jardin de Boisbelle

29 Route de la Chapelotte Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-09

Rencontrez Thierry Monicault au Jardin de Boisbelle autour de son roman régionaliste Mystère de Famille en Sancerrois.

Le Jardin de Boisbelle à Henrichemont accueille Thierry Monicault pour une rencontre-dédicace autour de son roman Mystère de Famille en Sancerrois. À travers l’histoire d’un carnet et d’une malle retrouvés dans une cave, l’auteur invite les lecteurs à suivre une enquête familiale au cœur du Sancerrois. Un rendez-vous littéraire convivial pour échanger avec l’auteur, découvrir un roman régionaliste captivant et repartir avec un exemplaire dédicacé, disponible sur place. Profitez également de votre venue pour découvrir les aquarelles de Claude Gordet et flâner dans le jardin. Rencontre les samedi 25 juillet et dimanche 9 août, de 10h à 12h et de 15h à 18h. .

29 Route de la Chapelotte Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 50 42 05

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English :

Meet Thierry Monicault at the Jardin de Boisbelle to discuss his regional novel *Mystère de Famille en Sancerrois*.

L’événement Rencontre Dédicace Jardin de Boisbelle Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES