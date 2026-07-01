Informations pratiques

Henrichemont

Musical’été au Centre Céramique Contemporaine

25 Grand’route Henrichemont Cher

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée festive à La Borne, entre fanfare déambulatoire, concert et découverte de la céramique contemporaine.

Musical’été vous invite le samedi 25 juillet au Centre céramique contemporaine de La Borne, avec une soirée conviviale ouverte à tous. Dès 19h, Parquet Sauvage propose Orchestre Frétillant , un rendez-vous musical joyeux et entraînant d’1h15. À 20h30, place à La Gâpette pour un concert tout public d’1h20. Avant le début des concerts, les visiteurs pourront découvrir le Centre céramique contemporaine, lieu incontournable dédié aux expositions permanentes des membres de l’Association Céramique La Borne et d’artistes invités. Buvette sur place par l’association, avec foodtrucks Au P’tit Berrichon et Les Marivoles. 7 .

25 Grand’route Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 22 91 40 culture@terresduhautberry.fr

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English :

A festive evening at La Borne, featuring a marching band, a concert, and an exploration of contemporary ceramics.

L’événement Musical’été au Centre Céramique Contemporaine Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES