Salles-Curan

Marché Nocturne les mardis

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Tous les mardis en soirée de 17h30 à 21h30 Dans le village, place de la mairie. Producteurs fermiers, artisans et revendeurs se retrouvent. Animations lors de certains marchés.

le 4 juillet animation groupe Lo Gantieirelo . Présence des Miss

le 14 juillet feu d’artifice plage des Vernhes à 23h

le 21 juillet animation la Bourrée du Viaur

le 28 juillet animation Lous Clavelous

le 4 août Animation La Bourrée du Viaur

le 11 août animation groupe Lo Gantierelo

le 18 août animation Lous Clavelous .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 31 73

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English :

Every Tuesday evening from 5:30pm to 9:30pm In the village, Place de la Mairie. Farmers, craftsmen and retailers come together. Entertainment at certain markets.

L’événement Marché Nocturne les mardis Salles-Curan a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)