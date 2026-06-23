Marché Nocturne les mardis Salles-Curan
Marché Nocturne les mardis Salles-Curan mardi 7 juillet 2026.
Salles-Curan
Marché Nocturne les mardis
Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Tous les mardis en soirée de 17h30 à 21h30 Dans le village, place de la mairie. Producteurs fermiers, artisans et revendeurs se retrouvent. Animations lors de certains marchés.
le 4 juillet animation groupe Lo Gantieirelo . Présence des Miss
le 14 juillet feu d’artifice plage des Vernhes à 23h
le 21 juillet animation la Bourrée du Viaur
le 28 juillet animation Lous Clavelous
le 4 août Animation La Bourrée du Viaur
le 11 août animation groupe Lo Gantierelo
le 18 août animation Lous Clavelous .
Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 31 73
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English :
Every Tuesday evening from 5:30pm to 9:30pm In the village, Place de la Mairie. Farmers, craftsmen and retailers come together. Entertainment at certain markets.
L’événement Marché Nocturne les mardis Salles-Curan a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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