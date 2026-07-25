Informations pratiques

Mehun-sur-Yèvre

Marché Nocturne

Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Flânez au marché nocturne de Mehun-sur-Yèvre et découvrez les savoir-faire des producteurs et artisans locaux dans une ambiance festive

Le Comité des Fêtes de Mehun-sur-Yèvre vous donne rendez-vous place du Général Leclerc pour un marché nocturne convivial à partir de 17h. Producteurs et artisans locaux vous feront découvrir leurs spécialités et leurs créations dans une ambiance chaleureuse. Profitez également d’une buvette, d’un espace de restauration, d’animations pour les enfants et d’une soirée karaoké. Une belle occasion de partager un moment festif en famille ou entre amis au cœur de la ville. .

Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 95 02 64

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English :

Stroll through the night market in Mehun-sur-Yèvre and discover the craftsmanship of local producers and artisans in a festive atmosphere

L’événement Marché Nocturne Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES