Marché Nocturnes Aiguillonnaises L’Aiguillon-la-Presqu’île
mercredi 26 août 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Marché Nocturnes Aiguillonnaises
Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Concert et marché nocturne et animé. Tous les mercredis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.
19h marché
21h concert .
Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert and lively night market. Every Wednesday evening in July and August, craftsmen and artists display their creations and demonstrate their skills.
L’événement Marché Nocturnes Aiguillonnaises L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à L'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée)
- Festival musical de la Baie, So Gospel L’Aiguillon-la-Presqu’île 13 juillet 2026
- Sortie nature, découverte de la Rade d’amour Route de la Pointe d’Arçay L’Aiguillon-la-Presqu’île 14 juillet 2026
- Marché de l’Art Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île 14 juillet 2026
- Sortie pêche à pied & Découverte du bord de mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 15 juillet 2026
- Traversée du plan d’eau de baignade à la nage L’Aiguillon-la-Presqu’île 15 juillet 2026