Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Anjou
dimanche 4 octobre 2026 · Place Jeanne de Laval · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée
Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée
Dans le cadre du semi-marathon de Beaufort-en-Anjou, Beaufort Randos 49 organise un Biathlon nordique et une marche nordique.
Au programme
* Biathlon qui alterne marche nordique et 4 séances de tir à la carabine laser (aucun danger) sur une distance de 12 km.
* Marche nordique classique de 9 km.
Retrait des dossards de 7h30 à 9h découverte et prise en main des carabines de 7h30 à 9h échauffement collectif à 9h15 Départ 9h40
Ouvert aux licenciés FFRandonnée et FFA ainsi qu’aux non licenciés avec présentation d’un certificat médical de non contre indications à la pratique de la marche nordique en compétition.
Inscriptions sur Ipitos ou sur: https://beaufortrandos49.e-monsite.com/
Ravitaillements et récompenses .
Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 07 93 77
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English :
Nordic Walking in Beaufort-en-Vallée
L’événement Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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