Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée

Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée

Dans le cadre du semi-marathon de Beaufort-en-Anjou, Beaufort Randos 49 organise un Biathlon nordique et une marche nordique.

Au programme

* Biathlon qui alterne marche nordique et 4 séances de tir à la carabine laser (aucun danger) sur une distance de 12 km.

* Marche nordique classique de 9 km.

Retrait des dossards de 7h30 à 9h découverte et prise en main des carabines de 7h30 à 9h échauffement collectif à 9h15 Départ 9h40

Ouvert aux licenciés FFRandonnée et FFA ainsi qu’aux non licenciés avec présentation d’un certificat médical de non contre indications à la pratique de la marche nordique en compétition.

Inscriptions sur Ipitos ou sur: https://beaufortrandos49.e-monsite.com/

Ravitaillements et récompenses .

Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 07 93 77

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English :

Nordic Walking in Beaufort-en-Vallée

L’événement Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert