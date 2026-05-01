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Marche nordique Guéret

Marche nordique Guéret

Marche nordique Guéret samedi 23 mai 2026.

Adresse : carrefour du Maupuy-atelier Paties

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Guéret

Marche nordique

carrefour du Maupuy-atelier Paties Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée   .

carrefour du Maupuy-atelier Paties Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Guéret a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Guéret

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