Guéret

Marche nordique

carrefour du Maupuy-atelier Paties Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée .

carrefour du Maupuy-atelier Paties Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Guéret a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Guéret