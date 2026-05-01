Marche nordique Guéret
Marche nordique Guéret samedi 23 mai 2026.
Guéret
Marche nordique
carrefour du Maupuy-atelier Paties Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée .
carrefour du Maupuy-atelier Paties Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Guéret a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Guéret
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