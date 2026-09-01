Marche populaire Lieu-dit Le Sarcenot Fougerolles-Saint-Valbert
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Le Sarcenot · Fougerolles-Saint-Valbert
Informations pratiques
Fougerolles-Saint-Valbert
Marche populaire
Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nombreux parcours balisés de 2 à 13 km.
Egalement accessible en VTT.
Ravitaillement sur le parcours 13 km.
Départ de 9h à 12h.
Participation 3€.
Petite restauration à partir de 11h.
Repas sur place & à emporter à partir de 19h.
Uniquement sur réservation au 07 82 62 46 10.
Menu Chili con carne. .
Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 62 46 10
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English : Marche populaire
L’événement Marche populaire Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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