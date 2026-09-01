Marche populaire Lieu-dit Le Sarcenot Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Fougerolles-Saint-Valbert

Marche populaire

Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nombreux parcours balisés de 2 à 13 km.

Egalement accessible en VTT.

Ravitaillement sur le parcours 13 km.

Départ de 9h à 12h.

Participation 3€.

Petite restauration à partir de 11h.

Repas sur place & à emporter à partir de 19h.

Uniquement sur réservation au 07 82 62 46 10.

Menu Chili con carne. .

Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 62 46 10

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English : Marche populaire

L’événement Marche populaire Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)