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AGENDA · Fougerolles-Saint-Valbert

Marche populaire Lieu-dit Le Sarcenot Fougerolles-Saint-Valbert

samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Le Sarcenot · Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Lieu-dit Le Sarcenot
Adresse
Le Sarcenot à Poney
Ville
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Département
Haute-Saône
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fougerolles-Saint-Valbert

Marche populaire

Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Nombreux parcours balisés de 2 à 13 km.
Egalement accessible en VTT.
Ravitaillement sur le parcours 13 km.
Départ de 9h à 12h.
Participation 3€.
Petite restauration à partir de 11h.

Repas sur place & à emporter à partir de 19h.
Uniquement sur réservation au 07 82 62 46 10.
Menu Chili con carne.   .

Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 62 46 10 

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English : Marche populaire

L’événement Marche populaire Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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