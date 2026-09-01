Ride & Run or Bike Lieu-dit Le Sarcenot Fougerolles-Saint-Valbert
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Le Sarcenot · Fougerolles-Saint-Valbert
Informations pratiques
Fougerolles-Saint-Valbert
Ride & Run or Bike
Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le principe un binôme cavalier + marcheur ou coureur ou vététiste réalise un parcours balisé en changeant de rôle (pas
d’obligation) sur l’aire de relais, seule règle passer la ligne de départ, l’aire de relais et la ligne l’arrivée ensemble !
Nombreux lots à gagner.
Sans Chrono
14h Débutant jusqu’au Galop 2 2,7 km.
14h Galop 3 et + 13 km.
15h 5 km. Entrainement possible pour le chrono.
Avec Chrono
16h Galop 3 et + 5 km.
Tarif pour le binôme Propriétaire 15€.
Mise à disposition d’un cheval/poney selon niveau 20€.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE par téléphone 07 82 62 46 10 jusqu’au 14 septembre.
Petite restauration à partir de 11h.
Repas sur place & à emporter à partir de 19h.
Uniquement sur réservation au 07 82 62 46 10.
Menu Chili con carne. .
Lieu-dit Le Sarcenot Le Sarcenot à Poney Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 62 46 10
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English : Ride & Run or Bike
L’événement Ride & Run or Bike Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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