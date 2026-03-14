Valence

Marché potier de Valence

Fontaine monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Marché potier avec animations, démonstrations, sculptures et modelage.

.

Fontaine monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pottery market with entertainment, demonstrations, sculptures and modeling.

L’événement Marché potier de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme