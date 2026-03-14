Marché potier de Valence Valence
Marché potier de Valence Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Marché potier de Valence
Fontaine monumentale Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Marché potier avec animations, démonstrations, sculptures et modelage.
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Fontaine monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
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English :
Pottery market with entertainment, demonstrations, sculptures and modeling.
L’événement Marché potier de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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