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Marche pour la vue Champagnole

Marche pour la vue Champagnole dimanche 7 juin 2026.

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

Marche pour la vue

Champagnole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Au profit de la recherche ophtalmologique.
7,5 km départ place de la Mairie à 9h30. Inscriptions dès 8h45.
Buvette.   .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   lions.champagnolesalins@gmail.com

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English : Marche pour la vue

L’événement Marche pour la vue Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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