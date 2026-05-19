Marche pour la vue Champagnole
Marche pour la vue Champagnole dimanche 7 juin 2026.
Champagnole
Marche pour la vue
Champagnole Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au profit de la recherche ophtalmologique.
7,5 km départ place de la Mairie à 9h30. Inscriptions dès 8h45.
Buvette. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté lions.champagnolesalins@gmail.com
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English : Marche pour la vue
L’événement Marche pour la vue Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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