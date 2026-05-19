Champagnole

Marche pour la vue

Champagnole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au profit de la recherche ophtalmologique.

7,5 km départ place de la Mairie à 9h30. Inscriptions dès 8h45.

Buvette. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté lions.champagnolesalins@gmail.com

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English : Marche pour la vue

L’événement Marche pour la vue Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA