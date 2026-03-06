Marche pour Mars Bleu Bar-sur-Seine
Marche pour Mars Bleu Bar-sur-Seine dimanche 29 mars 2026.
Marche pour Mars Bleu
Parc Val de Seine Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
A l’occasion de Mars Bleu, la mairie de Bar-sur-Seine organise une marche avec 2 parcours de 5km et 10km au départ du parc Val de Seine. .
Parc Val de Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 42 75 13 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche pour Mars Bleu Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne