Marche pour Mars Bleu

Parc Val de Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

A l’occasion de Mars Bleu, la mairie de Bar-sur-Seine organise une marche avec 2 parcours de 5km et 10km au départ du parc Val de Seine. .

Parc Val de Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 42 75 13 14

L’événement Marche pour Mars Bleu Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne