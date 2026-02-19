MARCHE ROSE Randonnée pédestre Bourganeuf

MARCHE ROSE Randonnée pédestre Bourganeuf dimanche 25 octobre 2026.

Place du Champ de Foire Bourganeuf Creuse

Début : 2026-10-25
Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami, programmation à venir.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.   .

Place du Champ de Foire Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 38 69 

