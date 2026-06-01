Marché semi-nocturne La Fère La Fère vendredi 26 juin 2026.

La Fère

Marché semi-nocturne La Fère

Place Paul Doumer La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:30:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 17h30 jusqu’à 21h00 sur la place Paul Doumer de La Fère.

Au programme

-Saucissons.

-Bonbons.

-Pâtisserie.

-Fleuristes.

-Vêtements.

-Bijoux.

Et plein d’autre.

Gratuit.

Informations au 03 23 56 62 00

Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 17h30 jusqu’à 21h00 sur la place Paul Doumer de La Fère.

Au programme

-Saucissons.

-Bonbons.

-Pâtisserie.

-Fleuristes.

-Vêtements.

-Bijoux.

Et plein d’autre.

Gratuit.

Informations au 03 23 56 62 00 .

Place Paul Doumer La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00

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English :

See you on June 26, 2026, from 5:30 p.m. to 9:00 p.m. at Place Paul Doumer in La Fère.

On the program:

-Sausages.

-Candy.

-Pastries.

-Florists.

-Clothing.

-Jewelry.

And much more.

Free admission.

For more information, call 03 23 56 62 00

L’événement Marché semi-nocturne La Fère La Fère a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur de Picard