Marché semi-nocturne La Fère La Fère
Marché semi-nocturne La Fère La Fère vendredi 26 juin 2026.
La Fère
Marché semi-nocturne La Fère
Place Paul Doumer La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:30:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 17h30 jusqu’à 21h00 sur la place Paul Doumer de La Fère.
Au programme
-Saucissons.
-Bonbons.
-Pâtisserie.
-Fleuristes.
-Vêtements.
-Bijoux.
Et plein d’autre.
Gratuit.
Informations au 03 23 56 62 00
Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 17h30 jusqu’à 21h00 sur la place Paul Doumer de La Fère.
Au programme
-Saucissons.
-Bonbons.
-Pâtisserie.
-Fleuristes.
-Vêtements.
-Bijoux.
Et plein d’autre.
Gratuit.
Informations au 03 23 56 62 00 .
Place Paul Doumer La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00
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English :
See you on June 26, 2026, from 5:30 p.m. to 9:00 p.m. at Place Paul Doumer in La Fère.
On the program:
-Sausages.
-Candy.
-Pastries.
-Florists.
-Clothing.
-Jewelry.
And much more.
Free admission.
For more information, call 03 23 56 62 00
L’événement Marché semi-nocturne La Fère La Fère a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur de Picard
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