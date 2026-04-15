Marche solidaire – 26 avril, Maison Écocitoyenne de Bordeaux, Bordeaux

Marche solidaire – 26 avril Dimanche 26 avril, 09h30 Maison Écocitoyenne de Bordeaux Gironde

Sur inscription : 10€ tarif plein, tarif réduit 5€, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T11:00:00+02:00

Maison Écocitoyenne de Bordeaux quai richelieu Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-bordeaux/evenements/marche-solidaire-chiens-guides-d-aveugles?fbclid=IwY2xjawQFIXBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBicGR6TnRxRUFOVklMaXZMc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtbLNQx1svvgwVR2cdq4GpoRFeOm3KFODNMDdJwFJj3JBVnMVSWP4hdFlB0z_aem_YyUlqesifyx9Iz-YlBPb2Q »}]

Envie de bouger pour une belle cause ? Dimanche 26 avril – 9h30, rejoignez la grande marche solidaire du Rotary sur les quais de Bordeaux, au profit de l’école Aliénor des chiens guides d’aveugles. marche quais

Aliénor