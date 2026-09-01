Marché solidaire pour Octobre Rose Salle Carbonnier Castillonnès
dimanche 4 octobre 2026 · Salle Carbonnier · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Marché solidaire pour Octobre Rose
Salle Carbonnier 4 Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez passer un moment chaleureux et convivial à Castillonnès à l’occasion du marché solidaire organisé par l’association Les Elles Roses.
Venez à la rencontre de nos exposants et créateurs locaux pour découvrir de jolies pièces et partager un agréable moment. Une belle occasion de soutenir les talents de notre région tout en participant à une action solidaire au profit d’Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein.
Participez également à notre tombola pour tenter de remporter de superbes lots, dont un magnifique fauteuil d’une valeur de 300 € ! .
Salle Carbonnier 4 Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 06 19 84
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English : Marché solidaire pour Octobre Rose
L’événement Marché solidaire pour Octobre Rose Castillonnès a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Bastides
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