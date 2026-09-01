Marché solidaire pour Octobre Rose Salle Carbonnier Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Marché solidaire pour Octobre Rose

Salle Carbonnier 4 Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez passer un moment chaleureux et convivial à Castillonnès à l’occasion du marché solidaire organisé par l’association Les Elles Roses.

Venez à la rencontre de nos exposants et créateurs locaux pour découvrir de jolies pièces et partager un agréable moment. Une belle occasion de soutenir les talents de notre région tout en participant à une action solidaire au profit d’Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein.

Participez également à notre tombola pour tenter de remporter de superbes lots, dont un magnifique fauteuil d’une valeur de 300 € ! .

Salle Carbonnier 4 Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 06 19 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché solidaire pour Octobre Rose

L’événement Marché solidaire pour Octobre Rose Castillonnès a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Bastides