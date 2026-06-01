Marche sportive et culturelle, Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, Dijon

Marche sportive et culturelle Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Côte-d’Or

Limité à une classe par session d’une heure et demi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce projet propose une découverte originale de certaines œuvres d’art présentes sur le campus, à travers une marche ponctuée d’activités physiques en lien avec les œuvres rencontrées.

L’objectif est de montrer comment le mouvement peut dialoguer avec les œuvres monumentales, tout en mettant en lumière les artistes contemporains qui ont marqué le campus de leur empreinte.

L’activité physique devient ainsi un outil/ prétexte d’interprétation sensible : elle offre une manière différente de percevoir les œuvres, favorise une approche « in situ et en corps » en amenant un public à les découvrir de façon participative et dynamique.

Accessible aux classes de CE2 à CM2 (classe de 20)

Deux sessions d’une heure et demi.

Cette activité est disponible pour une classe uniquement le matin et une classe uniquement l’après-midi.

Inscription obligatoire et informations à baptiste.cottard@u-bourgogne.fr

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}] [{« link »: « mailto:baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}] Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce projet propose une découverte originale de certaines œuvres d’art présentes sur le campus.

© Vincent Arbelet