Villeréal

Marché traditionnel de Villeréal

Dans le village Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14

Marché traditionnel le samedi matin, toute l’année.

Marché traditionnel le samedi matin, toute l’année. .

Dans le village Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 courrier@mairie-villereal.fr

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English : Marché traditionnel de Villeréal

Traditional market on Saturday morning, all year round.

L’événement Marché traditionnel de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides