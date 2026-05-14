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Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal

Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal

Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Boulodrome

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Villeréal

Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse

Boulodrome Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Danses, acro-gym, claquettes jazz, danse et claquettes irlandaises vous attendent. Il y en aura pour tous les goûts !
Des sourires, de la bonne humeur, du partage… tous les ingrédients réunis pour vous faire passer une belle soirée.
Repli à la salle du tennis de Rives si mauvais temps.
Danses, acro-gym, claquettes jazz, danse et claquettes irlandaises vous attendent. Il y en aura pour tous les goûts !
Des sourires, de la bonne humeur, du partage… tous les ingrédients réunis pour vous faire passer une belle soirée.
Un buvette sera à votre disposition avec boissons et crêpes.

Repli à la salle du tennis de Rives si mauvais temps.   .

Boulodrome Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 47 08  foyerruralvillereal@gmail.com

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English : Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse

Dance, acro-gym, jazz tap, Irish dance and tap await you. Something for everyone!
Smiles, good humor, sharing… all the ingredients for a great evening.
Rain check at the Rives tennis hall.

L’événement Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides

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