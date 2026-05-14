Villeréal

Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse

Boulodrome Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Danses, acro-gym, claquettes jazz, danse et claquettes irlandaises vous attendent. Il y en aura pour tous les goûts !

Des sourires, de la bonne humeur, du partage… tous les ingrédients réunis pour vous faire passer une belle soirée.

Repli à la salle du tennis de Rives si mauvais temps.

Danses, acro-gym, claquettes jazz, danse et claquettes irlandaises vous attendent. Il y en aura pour tous les goûts !

Des sourires, de la bonne humeur, du partage… tous les ingrédients réunis pour vous faire passer une belle soirée.

Un buvette sera à votre disposition avec boissons et crêpes.

Repli à la salle du tennis de Rives si mauvais temps. .

Boulodrome Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 47 08 foyerruralvillereal@gmail.com

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English : Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse

Dance, acro-gym, jazz tap, Irish dance and tap await you. Something for everyone!

Smiles, good humor, sharing… all the ingredients for a great evening.

Rain check at the Rives tennis hall.

L’événement Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides