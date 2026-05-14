Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal
Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal samedi 4 juillet 2026.
Villeréal
Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse
Boulodrome Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Danses, acro-gym, claquettes jazz, danse et claquettes irlandaises vous attendent. Il y en aura pour tous les goûts !
Des sourires, de la bonne humeur, du partage… tous les ingrédients réunis pour vous faire passer une belle soirée.
Repli à la salle du tennis de Rives si mauvais temps.
Danses, acro-gym, claquettes jazz, danse et claquettes irlandaises vous attendent. Il y en aura pour tous les goûts !
Des sourires, de la bonne humeur, du partage… tous les ingrédients réunis pour vous faire passer une belle soirée.
Un buvette sera à votre disposition avec boissons et crêpes.
Repli à la salle du tennis de Rives si mauvais temps. .
Boulodrome Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 47 08 foyerruralvillereal@gmail.com
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English : Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse
Dance, acro-gym, jazz tap, Irish dance and tap await you. Something for everyone!
Smiles, good humor, sharing… all the ingredients for a great evening.
Rain check at the Rives tennis hall.
L’événement Spectacle Foyer Rural Compagnie Akor’Danse Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
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