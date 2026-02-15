Un Festival à Villeréal 17ème édition Voir le théâtre autrement

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-01

Le collectif Vous êtes Ici avec l’aide des habitants du village accueille des artistes professionnels qui investissent divers lieux, jardin, grange, maison etc. pour vous proposer des spectacles inédits.

​Le programme complet sera disponible en juin via le site https://www.vousetesici.org

Les spectacles seront présentés au public du 1er au 5 juillet.

Seront présents durant le festival le collectif Balle Perdue, la Compagnie Sauvage, Pôle Nord, Palabras, Pris dans les phares, Isée Rocaboy, Lucas Meister, Ludovic Drouet, le collectif Quatre Ailes, Claire Bosse-Platière et le Trac 47…

​Le programme complet sera disponible au moins de juin via le site https://www.vousetesici.org/unfestivalavillereal .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 86 92 10 contact@vous-etes-ici.org

English : Un Festival à Villeréal 17ème édition Voir le théâtre autrement

The Vous êtes Ici collective, with the help of village residents, welcomes professional artists who take over various venues gardens, barns, houses, etc. to put on original shows.

the full program will be available in June at https://www.vousetesici.org

L’événement Un Festival à Villeréal 17ème édition Voir le théâtre autrement Villeréal a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Coeur de Bastides