Chasse au trésor à Villeréal Place de la Halle Villeréal
Chasse au trésor à Villeréal Place de la Halle Villeréal lundi 6 juillet 2026.
Villeréal
Chasse au trésor à Villeréal
Place de la Halle Bureau d’Information Touristique Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Cela fait maintenant près de trois siècles que le trésor de Villeréal a disparu…
À l’aide des différents indices que vous trouverez dans la bastide, remontez le temps et aidez les habitants de Villeréal à remettre la main sur cet héritage précieux et utile au bien de la communauté depuis le Moyen Âge une récompense vous attend !
La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.
Départs tous les jours de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 17h00 (dernier départ).
Au minimum une personne majeure doit accompagner et encadrer les enfants participants.
Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure ! .
Place de la Halle Bureau d’Information Touristique Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19
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English : Chasse au trésor à Villeréal
L’événement Chasse au trésor à Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides
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