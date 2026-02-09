Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à saint Eutrope de Born Saint Vivien 9 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net

English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).

Hike to Saint Eutrope de Born Saint Vivien: 9 km

Please bring hiking boots (mandatory)

