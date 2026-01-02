MARCHÉ TRADITIONNEL DU VENDREDI À SÈTE Sète

Informations pratiques

Sète

MARCHÉ TRADITIONNEL DU VENDREDI À SÈTE

Quartier de la gare Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15

Le marché parfait pour clôturer la semaine en beauté, entre bons produits frais et emplettes textiles, dans l’une des avenues les plus animées de Sète.

Le Marché Traditionnel du Vendredi — Le rendez-vous de fin de semaine avenue Victor Hugo

Ce marché alimentaire et textile rythme le quotidien des Sétois tous les vendredis de 7h à 13h, avenue Victor Hugo, dans le quartier de la Gare.

Un marché qui s’inscrit parfaitement dans le prolongement naturel de la semaine, idéal pour faire le plein de produits frais avant le week-end.

– Un cadre ombragé et agréable

À l’ombre généreuse des arbres qui bordent l’avenue Victor Hugo, le marché éveille les sens avec une sélection alléchante de produits frais. Les stands débordent de fruits et légumes savoureux, offrant une palette de couleurs et de saveurs. Un cadre particulièrement apprécié en été, quand le feuillage protège agréablement les flâneurs.

– Alimentaire et textile réunis

Ce marché dynamique propose une variété de stands alimentaires et textiles, où l’on peut dénicher des produits frais de qualité et des articles artisanaux uniques. On repart alors avec son panier plein de produits frais et de nouveaux vêtements pour égayer les armoires.

– Un lieu de vie locale

Le marché devient un lieu de rencontre convivial, où les Sétois se retrouvent pour échanger, sélectionner leurs ingrédients préférés et apprécier l’ambiance animée. Ici7.fr Les visiteurs soulignent son authenticité et la diversité des produits disponibles.

Pratique et accessible

Un parking Victor Hugo est disponible à proximité pour stationner facilement avant de se rendre au marché. .

Quartier de la gare Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 74 00

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English : MARCHÉ TRADITIONNEL DU VENDREDI À SÈTE

Come and discover this food and textile market, which punctuates the daily life of Sétois residents every Friday from 7am to 1pm.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL DU VENDREDI À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau