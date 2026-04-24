Marchés artisanaux et des saveurs Marché couvert de la Grenette Saint-Claude
jeudi 23 juillet 2026 · Marché couvert de la Grenette · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Marchés artisanaux et des saveurs
Marché couvert de la Grenette 2 Place de la Halle Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-23
Marchés artisanaux & des saveurs au marché
Tous les jeudis du 23 juillet au 27 août au marché couvert de la Grenette.
Tout l’été, flânez au cœur du marché couvert de la Grenette à la découverte des savoir-faire locaux. Chaque jeudi, artisans, créateurs et producteurs du territoire vous donnent rendez-vous pour un marché convivial et gourmand. L’occasion idéale de dénicher des créations originales, savourer des produits du terroir et partager un moment authentique dans une ambiance chaleureuse. .
Marché couvert de la Grenette 2 Place de la Halle Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 37 dev.attractivite@mairie-saint-claude.fr
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English : Marchés artisanaux et des saveurs
L’événement Marchés artisanaux et des saveurs Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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