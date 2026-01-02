Marchés de nuit Luxeuil-les-Bains

Marchés de nuit

Place St Pierre et place de la Baille Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Chaque mardi soir de juillet-août, retrouvez les marchés de nuit de Luxeuil-les-Bains, dans le cadre historique exceptionnel du cœur de ville. Terroir & gastronomie, artisans et commerçants, concerts, manège & jeux pour les enfants, convivialité & bonne humeur sont les principaux ingrédients du succès grandissant des Marchés de Nuit. Chaque année vous êtes plusieurs milliers, toujours plus nombreux, à participer à la manifestation phare de la ville. Une cinquantaine d’exposants par soirée (produits frais, buvette et restauration terroir, artisans) de 18h à 22h30, au cœur du centre ville de Luxeuil .

Place St Pierre et place de la Baille Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

