Marchés de Pays Caméléon Cover La Roche-Posay
Marchés de Pays Caméléon Cover La Roche-Posay jeudi 20 août 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays Caméléon Cover
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert live festif à La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays prennent place sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale conviviale autour des producteurs locaux, de l’artisanat et de la restauration sur place.
Le groupe Caméléon Cover animera la soirée avec un concert festif et dynamique reprenant de nombreux classiques de la chanson et de la musique populaire dans une ambiance chaleureuse et entraînante.
Concert de 20h30 à 22h30. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Marchés de Pays Caméléon Cover
Night market with local producers, food and festive live concert in La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays Caméléon Cover La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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