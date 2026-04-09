La Roche-Posay

Marchés de Pays Caméléon Cover

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert swing dans une ambiance guinguette à La Roche-Posay.

Les Marchés de Pays donnent rendez-vous au public sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale mêlant producteurs locaux, artisanat et restauration sur place.

La Roulotte à Swing apportera une ambiance musicale chaleureuse et rétro avec un concert aux sonorités swing et jazz manouche, idéal pour profiter d’une soirée d’été conviviale et festive.

Concert de 20h30 à 22h30. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Marchés de Pays Caméléon Cover

An evening market with local producers, food and swing concerts in a guinguette atmosphere in La Roche-Posay.

L’événement Marchés de Pays Caméléon Cover La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay