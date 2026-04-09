Marchés de Pays La Roulotte à Swing La Roche-Posay
Marchés de Pays La Roulotte à Swing La Roche-Posay jeudi 27 août 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays La Roulotte à Swing
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert swing guinguette avec La Roulotte à Swing à La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays donnent rendez-vous au public sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale conviviale mêlant producteurs locaux, artisanat et restauration sur place.
Avec sa roulotte colorée et son univers rétro, La Roulotte à Swing embarque le public dans un voyage musical festif entre jazz manouche, swing et chansons françaises. Porté par une chanteuse, deux guitaristes et un contrebassiste, le groupe revisite les grands classiques dans une ambiance guinguette chaleureuse et dansante. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Marchés de Pays La Roulotte à Swing
Late-night market with local producers, catering and a guinguette swing concert with La Roulotte à Swing in La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays La Roulotte à Swing La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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