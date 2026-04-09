La Roche-Posay

Marchés de Pays Soirée Karaoké DJ

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Dernier Marché de Pays de la saison avec soirée karaoké DJ, producteurs locaux et ambiance festive à La Roche-Posay.

Pour cette dernière soirée des Marchés de Pays, la Place de la République de La Roche-Posay accueillera producteurs locaux, artisanat et restauration sur place dans une ambiance festive et conviviale.

La saison se clôturera avec une soirée karaoké DJ ouverte à tous pour chanter, danser et partager un moment chaleureux en plein cœur de la ville.

Animation musicale de 20h30 à 22h30. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Marchés de Pays Soirée Karaoké DJ

Last Marché de Pays of the season with karaoke DJ night, local producers and festive atmosphere in La Roche-Posay.

L’événement Marchés de Pays Soirée Karaoké DJ La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay