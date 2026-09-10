MARCHÉS DES CRÉATEURS CHEZ ARTILECT ARTILECT TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MARCHÉS DES CRÉATEURS CHEZ ARTILECT

ARTILECT TOULOUSE 10 Rue Tripière Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-10

Bienvenue au marché des créateurs & makers à Artilect ! Un marché 100% créations artisanales et locales.

Plusieurs samedi et dimanche par mois, venez découvrir le travail de créateurs et artisans d’Occitanie céramique, bijoux, textile, illustrations, objets en bois, accessoires, décoration, création divers… Des pièces uniques faites main, à rencontrer en direct avec celles et ceux qui les fabriquent.

Aux côtés de ces talents du fait main, vous trouverez aussi des créateurs makers qui associent artisanat et technologies objets imprimés en 3D, petites séries design, luminaires, jeux, créations hybrides.

Dans une ambiance conviviale, prenez le temps de flâner, d’échanger autour d’un café au FabCafé, et profitez-en pour visiter Artilect, un fablab pionnier en France un lieu où l’on invente, partage, et fabrique ensemble.

Bon à savoir

– Des exposants différents chaque semaine ! .

ARTILECT TOULOUSE 10 Rue Tripière Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 61 61 41 formation@artilect.fr

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English :

Welcome to the creators & makers market at Artilect! A market 100% handmade and local creations.

L’événement MARCHÉS DES CRÉATEURS CHEZ ARTILECT Toulouse a été mis à jour le 2026-02-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE