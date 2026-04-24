MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO !, PORT DE PLAISANCE, Montbéliard
MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO !, PORT DE PLAISANCE, Montbéliard vendredi 8 mai 2026.
MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO ! 8 et 22 mai PORT DE PLAISANCE Doubs
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00
Le départ de cette balade ce fait systématiquement au port de
Montbéliard à 18 h et propose une dizaine à une quinzaine de kilomètres de
balade sur les pistes cyclables avant de partager un moment de
convivialité sur les marchés.
PORT DE PLAISANCE Impasse des Bateliers Montbéliard 25200 Faubourg-Mont Bart Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}]
L’association assure l’accompagnement de cyclistes lors des marchés du soir organisés par Pays Montbéliard Agglomération. Cet accompagnement est proposé environ une semaine sur deux les vendredis Marchés Port Plaisance
PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION
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