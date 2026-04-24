MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO !, PORT DE PLAISANCE, Montbéliard

MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO ! 8 et 22 mai PORT DE PLAISANCE Doubs

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Le départ de cette balade ce fait systématiquement au port de

Montbéliard à 18 h et propose une dizaine à une quinzaine de kilomètres de

balade sur les pistes cyclables avant de partager un moment de

convivialité sur les marchés.

PORT DE PLAISANCE Impasse des Bateliers Montbéliard 25200 Faubourg-Mont Bart Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}]

L’association assure l’accompagnement de cyclistes lors des marchés du soir organisés par Pays Montbéliard Agglomération. Cet accompagnement est proposé environ une semaine sur deux les vendredis Marchés Port Plaisance

PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION