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MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO !, PORT DE PLAISANCE, Montbéliard

MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO !, PORT DE PLAISANCE, Montbéliard

MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO !, PORT DE PLAISANCE, Montbéliard vendredi 8 mai 2026.

Lieu : PORT DE PLAISANCE

Adresse : Impasse des Bateliers

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : entrée libre

MARCHES DU SOIR, ON Y VA A VELO ! 8 et 22 mai PORT DE PLAISANCE Doubs

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Le départ de cette balade ce fait systématiquement au port de
Montbéliard à 18 h et propose une dizaine à une quinzaine de kilomètres de
balade sur les pistes cyclables avant de partager un moment de
convivialité sur les marchés.

PORT DE PLAISANCE Impasse des Bateliers Montbéliard 25200 Faubourg-Mont Bart Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}]
L’association assure l’accompagnement de cyclistes lors des marchés du soir organisés par Pays Montbéliard Agglomération. Cet accompagnement est proposé environ une semaine sur deux les vendredis Marchés Port Plaisance

PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION

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