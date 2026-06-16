Marches pour Octobre Rose jardin de l’hôtel de ville Marans
Marches pour Octobre Rose jardin de l’hôtel de ville Marans dimanche 4 octobre 2026.
Marans
Marches pour Octobre Rose
jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marches de 5 et 10 km de sensibilisation aux cancers féminins. Les bénéfices réalisés seront reversés au profit de la ligue contre le cancer.
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jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr
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English :
5- and 10-km walks to raise awareness of women’s cancers. The proceeds will be donated to the Cancer League.
L’événement Marches pour Octobre Rose Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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