Marches pour Octobre Rose jardin de l’hôtel de ville Marans dimanche 4 octobre 2026.

Marans

Marches pour Octobre Rose

jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marches de 5 et 10 km de sensibilisation aux cancers féminins. Les bénéfices réalisés seront reversés au profit de la ligue contre le cancer.

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jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr

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English :

5- and 10-km walks to raise awareness of women’s cancers. The proceeds will be donated to the Cancer League.

L’événement Marches pour Octobre Rose Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin