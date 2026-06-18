Marcia Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Marcia

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Autrice, compositrice et interprète à l’univers inclassable, Marcia bouscule les codes de la chanson française avec une pop sensible, audacieuse et résolument contemporaine. Entre électro, influences urbaines et textes autobiographiques, elle explore avec sincérité les failles, les souvenirs et les combats intimes. Portée par une voix singulière et une énergie lumineuse, elle transforme chaque concert en une expérience vibrante où l’intime rejoint l’universel. À l’issue du concert, une rencontre conviviale autour d’un verre permettra d’échanger avec l’artiste (inscription requise).Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

A singer-songwriter with an unclassifiable style, Marcia challenges the conventions of French music with a sensitive, daring, and resolutely contemporary pop sound. Blending electro, urban influences, and autobiographical lyrics, she sincerely explores her vulnerabilities, memories, and personal struggles. Driven by a unique voice and radiant energy, she transforms every concert into a vibrant experience where the personal meets the universal. After the concert, a casual get-together over drinks will provide an opportunity to chat with the artist (registration required).

L’événement Marcia Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION