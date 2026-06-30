Informations pratiques

Tours

Marcia Toukan Toukän

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03 19:30:00

fin : 2026-12-03 23:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Soirée pop en deux temps et mille mouvements !

Marcia

Marcia est une jeune artiste au style inclassable, naviguant entre pop, chanson française et influences urbaines. Depuis deux ans, elle écume les petites scènes de l’Hexagone, transformant le live en véritable laboratoire créatif. Le pont du Bateau, qui a accueilli toute sa famille (Higelin) se réjouit par avance de sa venue.

Toukan Toukän

Toukan Toukän mêle indie-pop mélancolique, électro solaire et groove dans une musique colorée. Après des tournées internationales et une apparition dans Emily in Paris, le groupe Tourangeau, désormais en quintet, prépare un nouvel album plus pop, dansant et organique. On a hâte de leur re-confier le gouvernail pour qu’iels nous emmènent en voyage ! 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

A pop night with two acts and a thousand twists and turns!

L’événement Marcia Toukan Toukän Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37