Marcia Toukan Toukän Tours
jeudi 3 décembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Marcia Toukan Toukän
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-03 19:30:00
fin : 2026-12-03 23:30:00
Date(s) :
2026-12-03
Soirée pop en deux temps et mille mouvements !
Marcia
Marcia est une jeune artiste au style inclassable, naviguant entre pop, chanson française et influences urbaines. Depuis deux ans, elle écume les petites scènes de l’Hexagone, transformant le live en véritable laboratoire créatif. Le pont du Bateau, qui a accueilli toute sa famille (Higelin) se réjouit par avance de sa venue.
Toukan Toukän
Toukan Toukän mêle indie-pop mélancolique, électro solaire et groove dans une musique colorée. Après des tournées internationales et une apparition dans Emily in Paris, le groupe Tourangeau, désormais en quintet, prépare un nouvel album plus pop, dansant et organique. On a hâte de leur re-confier le gouvernail pour qu’iels nous emmènent en voyage ! 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
A pop night with two acts and a thousand twists and turns!
L’événement Marcia Toukan Toukän Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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