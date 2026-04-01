Mardi c’est ciné La Tortue rouge La Tréfilerie La Couronne
Mardi c’est ciné La Tortue rouge La Tréfilerie La Couronne mardi 28 avril 2026.
La Couronne
Mardi c’est ciné La Tortue rouge
La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Chaque dernier mardi du mois, La Tréfilerie vous invite à son rendez-vous cinéma Mardi, c’est ciné ! , en partenariat avec le Cinéma de la Cité, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et l’ADRC.
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La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
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English :
Every last Tuesday of the month, La Tréfilerie invites you to its Mardi, c?est ciné! cinema event, in partnership with the Cinéma de la Cité, the Cité internationale de la bande dessinée et de l?image and the ADRC.
L’événement Mardi c’est ciné La Tortue rouge La Couronne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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