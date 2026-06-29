Mardi Jazz à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise mardi 7 juillet 2026.

La Celle-Dunoise

Mardi Jazz à l’Auberge des Pêcheurs

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Ne manquez pas les prochains Mardi Jazz de l’Auberge des pêcheurs durant l’été

Programme 07/07 Ketty Orzola Quartet, 14/07 Bop’into Jazz Quintet, 21/07 Virginie Capizzi 4tet, 28/07 Sidney quartet, 04/08 Ella Rabeson & Rémi Toulon, 11/08 Am Ketenes Quartet, 18/08 Déborah Tanguy, 28/08 Sylvain Bellegarde

Rens 05 55 89 02 45 . .

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45 aubergedespecheurs@yahoo.fr

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English : Mardi Jazz à l’Auberge des Pêcheurs

L’événement Mardi Jazz à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Dunois